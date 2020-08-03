برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن نية نادي برشلونة بعدم التفريط في خدمات موهبته لصالح يوفنتوس، خلال مفاوضات الناديين، لإجراء صفقة تبادلية هذا الصيف.









وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيرجيو أكييمي الظهير الأيسر لشباب برشلونة، كان هدفا أساسيًا للسيدة العجوز، حيث أن موسمه الجيد مع الرديف، لفت انتباه يوفنتوس، والذي أنضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، ونجح في إثبات ذاته سريعًا حتى شارك باستمرار مع الفريق، ولعب 27 مباراة من بينها 26 كلاعب أساسي، قدم خلالها 5 تمريرات حاسمة.





وتابعت الصحيفة أن ظهور اللاعب بشكل مميز جعله مطمعًا لليوفي، حيث أراد بطل إيطاليا، دخول اسمه كمرشح ضمن المفاوضات، إلا أن برشلونة رفض طلب البيانكونيري، بالإضافة الي وجود 3 أندية أخرى تريد ضم أكييمي في الصيف الحالي، وهم غرناطة وإيبار وبلد الوليد.







