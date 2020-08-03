برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن نية نادي برشلونة بعدم التفريط في خدمات موهبته لصالح يوفنتوس، خلال مفاوضات الناديين، لإجراء صفقة تبادلية هذا الصيف.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيرجيو أكييمي الظهير الأيسر لشباب برشلونة، كان هدفا أساسيًا للسيدة العجوز، حيث أن موسمه الجيد مع الرديف، لفت انتباه يوفنتوس، والذي أنضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، ونجح في إثبات ذاته سريعًا حتى شارك باستمرار مع الفريق، ولعب 27 مباراة من بينها 26 كلاعب أساسي، قدم خلالها 5 تمريرات حاسمة.

وتابعت الصحيفة أن ظهور اللاعب بشكل مميز جعله مطمعًا لليوفي، حيث أراد بطل إيطاليا، دخول اسمه كمرشح ضمن المفاوضات، إلا أن برشلونة رفض طلب البيانكونيري، بالإضافة الي وجود 3 أندية أخرى تريد ضم أكييمي في الصيف الحالي، وهم غرناطة وإيبار وبلد الوليد.


يذكر أن برشلونة ويوفنتوس، اجروا صفقة تبادلية، انتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل انضمام آرثر ميلو إلى البيانكونيري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة انتقالات اكليمي

أخبار تهمك

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

منذ أقل من ساعة

نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

جوارديولا يستقر على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 8 ساعات

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة انبي بالدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العرض الكبير.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل ضم "ساحر" يوفنتوس

بسبب كورونا .. صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

صفقة تبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس تُغضب برشلونة

الميركاتو الصيفي| تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

باريس يخسر حرب جديدة في الميركاتو أمام برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:03 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

03:29 م

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

05:31 م

برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

05:29 م

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا