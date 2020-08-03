1744 مسافرا يغادرون مطار القاهرة اليوم على متن 17 رحلة

غادرت مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 1744 مسافرا من جنسيات مختلفة.





وكشفت مصادر بالمطار، عن أن صالات السفر شهدت مغادرة 17 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات خارجية، منها، «لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، اسطنبول، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، عدن، البحرين».





واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.