رانيا يوسف تشعل "إنستجرام" بصورة جريئة في حمام السباحة

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شاركت الفنانة رانيا يوسف عدد من الصور أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية في أحد حمامات السباحة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "يوسف" بدون أي ملابس حيث كانت على طرف حمام السباحة ولم يظهر سوى نصفها فقط.









يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، فيلم "دماغ شيطان"، الذي شاركت فه مع الفنان باسم سمرة، وعمرو عابد، وليد فواز، ياسر الزنكلوني، سلوي خطاب، أشرف طلبة، مي فخري، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.