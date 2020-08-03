الصين وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز التجارة بينهما لتجاوز أزمة كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التجارة بينهما وسط جعقدت الصين وكوريا الجنوبية اجتماعا, اليوم الاثنين, لتحديث وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما والتي دخلت حيز النفاذ منذ ما يقرب من 5 أعوام, إذ تعهد البلدان ببذل جهود مشتركة لتجاوز التوترات الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن البلدين عقدا اجتماعا افتراضيا لبحث سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة على نحو أفضل إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية بينهما في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة, حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية, أن سول وبكين تطرقتا خلال الاجتماع إلى إمكانية تأسيس لجنة جديدة تركز على التجارة عبر الإنترنت لتجاوز الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن كوريا الجنوبية والصين أبرما اتفاق التجارة الحرة في ديسمبر لعام 2015, وبفضل الاتفاقية تحسنت التجارة بين البلدين بنسبة 18.2% بين عامي 2015 و2018.

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