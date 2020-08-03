أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:16 م
القداس
القداس
حازم رفعت
أقامت كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني للأقباط الأرثوذكس، وسط مدينة سوهاج؛ اول قداس الإلهي بعد إعادة فتح الكنائس.

وترأس القداس الأنبا باخوم، أسقف الأيبارشية، وأقيم بعد قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفتح أبواب الكنائس بدءًا من اليوم تدريجيًا ولمدة أسبوعين بعد غلق إستمر قرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد ١٩.

وبدأ صلاة القداس الالهي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة وسط حضور بنسبة ٢٥ %.

وحرصت إيبارشية سوهاج علي ضرورة الإلتزام بتعليمات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس والحضور بالكمامات والمطهررات.

وتخلل صلاة القداس بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خروس من شمامسة الكنيسة.

فيما قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إنه بعد أكثر من 4 أشهر عادت الصلوات للكنائس بعدد محدود وذلك بداية للفتح التدريجي.

وأضاف حليم، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحقيقة كانت فرحة غامرة من الناس ولسان حالهم يقول "مَساكِنُكَ مَحْبوبةٌ يا رَبُّ إلَهَ القُوّات تشْتاقُ وتَذوبُ نَفْسى للدُّخولِ إلَى دِيارِ الرَّبِّ، قَلْبى وجِسْمى قَد إبْتَهَجا بالإلَهِ الحَىِّ العُصْفورُ وجَدَ لهُ بَيْتًا واليَمامَةُ عُشًّا لِتضَعَ فيهِ أفْراخَها، مَذابِحُكَ يا رَبُّ إلَه القُوّاتِ مَلِكى وإلَهى طوبَى لِكلِّ السُّكانِ فى بَيْتِِكَ، يُبارِكونَكَ إلَى الأبَدِ".

وأوضح: "اليوم يوم مشهود بعد تعليق الصلوات وغلق الكنائس لفترات طويلة من أجل الوباء وتفشيه ونصلي إلى الله أن يرفع الوباء عن مصر والعالم وتعود الحياة إلى طبيعتها".

واختتم: "لقد تعلمت البشرية من درس الكورونا فلنعيد حسابتنا ونغير من أنفسنا ونجتهد في رسالتنا للحياة من أجل خير الإنسانية جمعاء".

إجراءات الفتح التدريجى للكنائس

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت إجراءات الفتح التدريجى للكنائس اعتبارا من، الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى ٢١ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان أول أمس: «نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، طبقًا للبيانات اليومية التى أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين».

وأكد البيان أنه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من الإثنين ٣ أغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد فى كل مقعد (دكة)، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

وأوضح أنه بالإمكان إقامة القداسات طوال أيّام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.

كانت كنائس المحافظات قد فتحت أبوابها مع الحفاظ على الإجراءات اللازمة والهامة لعودة الحياة لصورتها الطبيعية مثل كنائس محافظة الأقصر والمنيا وسوهاج وأسيوط بالأضافة إلى كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت وبنى سويف وسط إجراءات احترازية مشددة والتى أتخذتها الكنيسة حسب البيانات الرسمية الصادرة عنها فى الفترة الأخيرة.
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)
أول قداس إلهي من كنيسة مارجرجس في سوهاج (صور)

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