تامر هجرس ينشر صور بناته والجمهور "شبهك أوي"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:53 م
تامر هجرس
تامر هجرس
سيدة صادق


نشر الفنان تامر هجرس صورة له مع بناته اللاتي يشبهونه كثيراً ، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر"هجرس" في الصورة مع إبنتيه اللتان يشبهونه كثيراً في الملامح والإبتسامه وكان يرتدي بدله كلاسيك رمادي.

وعلق" هجرس" علي الصورة قائلاً :"dont grow up" ما تكبروش ، الحمد لله " حيث أنه يعشق بناته ويشارك جمهورة مع الصور دائما معهن.

وتبادل جمهور" تامر"معه التعليقات حيث قالو :" ربنا يحفظهملك ، بيشبهوك اوي ، قمرات ما شاء الله "

يذكر أن ولد الفنان تامر هجرس فى عام ، 1972 فى مدينة المنصورة وكانت بداية من خلال عمله كموديل فى شركة أزياء وتحمس لموهبة فدفعه إلى دخول الوسط الفنى وكان أول ظهور له فى فيلم بركان الغضب وقدم العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية ولقب تامر هجرس بسفير النوايا الحسنة.

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