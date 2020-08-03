نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا.. "التربية والتعليم" تحدد موعد ظهورها الآن

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا.. "التربية والتعليم" تحدد موعد ظهورها الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 الأكثر بحثًا على محركات بحث الإنترنت منذ يومين، حيث اتقرب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 يوم 21 يوليو 2020 الماضي،ـ وفيما يلي نقدم لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020.

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث قالت الوزارة إن نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم إعتمادها غدًا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، واليوم سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا بعد الثانية ظهرا،  وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مدارس المتفوقين وثانوية المكفوفين.
 

وهناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.
 
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.
 
نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا.. "التربية والتعليم" تحدد موعد ظهورها الآن

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