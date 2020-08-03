قائمة كاملة.. مواعيد ظهور 5 لقاحات ضد كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:52 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
مازال العالم ينشغل بموعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي يأمل الرأي العام العالمي أن يكون له شأن في القضاء على ذلك الوباء الذي انتشر حول دول العالم خلال الأشهر الأخيرة وعجزت الحكومات في السيطرة عليه.

وتعمل عدد من الدول على إنتاج لقاحات بشأن فيروس كورونا وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا مواعيد لطرح لقاحاتها خلال الفترة الأخيرة، بعد اقترابها من انتهاء التجارب الخاصة باللقاح.

وفيما يلي يكشف "الفجر" قائمة بأبرز المواعيد التي أعلنت بشأن توفير فيروس كورونا في الأسواق الطبية: 

- مسؤولون أمريكيون في شركة مودرنا بالولايات المتحدة أكدوا أن اللقاح الذي طورته الشركة الأمريكية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام بعد أن أثبتت أنه آمن وفعال عقب تجربته على 30 ألفا حالة.

- أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها توصلت لاتفاق شراكة مع "ووكهارت" للتكنولوجيا لتسريع إنتاج لقاح كورونا في 18 شهرا، مؤكدة أن عملية انتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل، واللقاح المذكور من تصميم مركز "جيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية الذي سيبدأ الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل.

- رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية، أكد أن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل، فمن من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة "فيكتور" ضد الفيروس، في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.

- أما اللقاح الثاني الروسي فقال عنه وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه وفقا للتقديرات الأولية سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهريا هذا العام، ثم عدة ملايين في بداية العام المقبل.

- وفي وقت سابق، أعلن باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، أن اللقاح الذي يجري تطويره لفيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج واعدة، متابعين: " يصعب تحديد موعد دقيق لطرح اللقاح إذ قد تتغير الأمور على نحو مفاجئ، إلا أنه من خلال سير الأعمال حتى الآن، نستطيع القول بأن اللقاح سيكون متوفرا في سبتمبر القادم، وهو هدف يركز عليه العلماء بشكل كبير".

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

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