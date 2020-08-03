أسعار الذهب تتراجع عن المستويات التاريخية خلال التعاملات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:04 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب عن المستويات التاريخية التى حققتها اليوم الإثنين، على خلفية المخاوف حيال تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات، قبل أن يتراجع دون هذه القمة التاريخية في وقت لاحق.

وتستمر حالات الإصابة الجديدة بالوباء في الارتقاع داخل الولايات المتحدة وفي كافة أنحاء العالم لتقترب من 18 مليون حالة عالمياً.

وساهمت الزيادة في إصابات الفيروس بالإضافة للتوترات الأمريكية الصينية في إحباط آمال التعافي الاقتصادي السريع، ما دفع المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

لكن مع ذلك جاءت المكاسب محدودة مع تعافٍ ملحوظ في قيمة العملة الأمريكية.

ومن المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي في الولاايت المتحدة وبيانات الإنفاق على البناء الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 2.70 دولار ليصل إلى 1988.60 دولار للأوقية.

وفي وقت مبكر من التداولات، قفز سعر المعدن الأصفر إلى 2009.50 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه كثيراً دون حاجز الـ2000 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.2 بالمائة ليتراجع إلى 1971.06 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 93.775.

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