استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى بأسيوط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
تواصل المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط، تلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد المراكز التكنولوجية بمراكز صدفا والغنايم وأبوتيج، لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على المواطنين، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات.

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