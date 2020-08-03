قبل مواجهة الهلال.. النصر يفرج عن مكافآت بطولة السوبر السعودي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر مجلس إدارة  نادي النصر السعودي، صرف مكافأة خاصة  للاعبيه قبل مواجهة الهلال في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غد الأربعاء.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية: "فإن لاعبو النصر سوف يتسلمون مكافآت بطولة السوبر السعودي بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزاً للاعبين قبل الديربي المنتظر".

ويفتقد النصر أمام مواجهته المرتقبة أمام الهلال جهود عبد الله مادو، وفراس البريكان، حيث أكد طبيب الفريق، بازيل روبيرو، عدم قدرة اللاعبين على المشاركة لحاجتهما إلى برنامج بدني إضافي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاعبو النصر والهلال الدوري السعودي

أخبار تهمك

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 6 ساعات

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 8 ساعات

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 8 ساعات

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ 37 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ديربي ناري بين الاتحاد والهلال.. وأهلي جدة في فخ الفتح

قبل مواجهة الهلال والنصر.. ‏تعرف على ترتيب قائمة هدافي ديربي الرياض

أسطورة النصر يتمنى فوز أوراوا باللقب الآسيوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

12:57 م

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

01:03 م

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا