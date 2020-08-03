قبل مواجهة الهلال.. النصر يفرج عن مكافآت بطولة السوبر السعودي

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي، صرف مكافأة خاصة للاعبيه قبل مواجهة الهلال في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غد الأربعاء.





ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية: "فإن لاعبو النصر سوف يتسلمون مكافآت بطولة السوبر السعودي بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزاً للاعبين قبل الديربي المنتظر".



