الكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:31 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بولندية عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني كان قريبًا من الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني عندما كان يلعب في صفوف بروسيا دورتموند قبل إنتقاله الى النادي البافاري في 2014.

وأفادت شبكة onet sport البولندية بأن ليفاندوفسكي كان سينضم إلى ريال مدريد مجانًا لكنه كان سيحصل على مكافأة توقيع بقيمة حوالي 11 مليون يورو.

وأكدت الشبكة البولندية أن ليفاندوفسكي كان سيحصل على راتب يبلغ قدره حوالي 8 ملايين يورو في الموسم الواحد وكان سيوقع على عقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2020.

وأوضحت الشبكة البولندية أن عرض ريال مدريد تضمن سلسلة من البنود التي تمنعه من ممارسة الرياضات الخطرة مثل: التزلج وركوب الدراجات النارية والمظلات والقوارب السريعة وأي نوع من أنواع رياضات التسلق.

وأشارت الشبكة البولندية إلى أن ريال مدريد منح العقد لليفاندوفسكي قبل 6 أشهر من نهاية عقده بروسيا دورتموند ولكن النجم البولندي رفض التوقيع على العقد لأنه كان يملك إتفاق شفهي مع بايرن ميونخ بالإضافة إلى عدم ضمانه مركز أساسي في ريال مدريد.

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