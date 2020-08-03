الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشت تقارير صحفية أن الأهلي يسعى للحصول على خدمات باهر المحمدي نجم للإسماعيلي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق عقب رحيل أحمد فتحي إلى براميدز.

وقام مسئولو الأهلي بفتح المفاوضات مع مسئولي الإسماعيلي في الفترة الماضية من أجل الوصول إلى إتفاق نهائي بخصوص التعاقد مع باهر المحمدي وانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء لكن تتمسك إدارة الدراويش بشروط مالية كبيرة للموافقة على الاستغناء عن المحمدي في الصيف الحالي.

وحدد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان شرطه بالحصول على مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات باهر المحمدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام مسئولو الإسماعيلي برفض انتقال المحمدي إلى الأهلي خوفًا من هجوم جمهور النادي عليهم لتفريطهم في التشكيل الأساسي للفريق وتفضل الإدارة احتراف المحمدي خارج مصر سواء في أحد الدوريات الخليجية أو في أوروبا.

ويمتد عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم بالإضافة إلى الموسم الحالي، وجذب المحمدي إهتمام العين الإماراتي الذي يرغب في الحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ولكن إدارة الدراويش لم تحسم موقفها من العرض الإماراتي حتى الآن.

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