محمد رمضان يخطف الأنظار بإطلالة جديدة ويتصدر قوائم "التوب" عبر أنغامي

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أطل الفنان محمد رمضان على محبيه من خلال مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وظهر رمضان من خلال الفيديو وهو يقضي إجازته الصيفية في أحد الأماكن على البحر، وذلك قبل أن ينشغل بجدول أعمال مزدحم خلال الفترة المقبلة.



من جانب آخر، حققت أغنية تيك توك نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت قوائم التوب عبر تطبيق أنغامي في مصر.



يذكر أن محمد رمضان كان قد روج لمسلسله الرمضاني المقبل موسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشارك محبيه ببوستر دعائي غير رسمي من تنفيذ محبيه.