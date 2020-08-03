نجم الجزائر يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
وكالات
اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من التعاقد مع لاعب ريال بيتيس، المدافع الجزائري عيسى ماندي، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحالي العام المقبل.

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأضافت: "بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلاً من خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب".

وتابعت: "ماندي 28 عاماً قدم موسماً جيداً في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس".

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