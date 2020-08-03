"الغرف التجارية": استقرار الأسواق وزيادة في المعروض في عيد الأضحي

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار السوق وثبات الأسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.





وأوضح التقرير أن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية أشارت تقاريرها إلى استقرار السوق في المحافظات المختلفة، وأن الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية.





من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن غرف العمليات الفرعية التي تعمل تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة أمناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك الحركة التجارية بكافة أسواق الجمهورية، كل غرفة في نطاق محافظتها، وأن هناك تنسيقا كاملا مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الأسواق خاصة خلال أيام العيد، وأن كافة السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين، مشددا على أن غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل على مدار الأسبوع; للوقوف على أي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق.





وأشاد بدور رؤساء ومجالس إدارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الأسواق بالمحافظات المختلفة; لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين، خاصة أثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة، متوقعا أن تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق، وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم الاقتصاد القومي.





من جانبه، قال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية أمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجاري في أسوان يشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات وتم رفعه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





بدوره، أكد حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية توافر كافة السلع بالسوق التجاري في محافظته، وهو ما انعكس على زيادة حالة الاستقرار العامة بكافة أسواق المحافظة، وبالتحديد أثناء أيام عيد الأضحى الحالية. في السياق ذاته، قال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية إن سوق المحافظة أكثر استقرارا حتى الآن والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة أمام الموطن بشكل يحقق كافة رغباته في ظل عيد الأضحي المبارك.





من جهته، قال فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية إن الأمور أكثر استقرار في أسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع، والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.





وقال أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية إن السوق في محافظته تشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها أمام المستهلكين، تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك.





وأوضح أنور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية أن السوق في مطروح يشهد توافر في السلع ولا توجد أي أزمات في ظل متطلبات عيد الأضحى، وهو الأمر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.





وقال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء إن السوق السيناوي يشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها، وهو ما ترصده غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار.





يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الأراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بأن السوق في محافظته مستقر، وأن المعروض أكثر من المطلوب من السلع المختلفة، وهو ما انعكس بالإيجاب على السوق التجاري في جنوب سيناء.