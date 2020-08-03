أولمبياكوس يتحرك لضم وليد أزارو





ذكرت تقارير صحفية مغربية أن أحد نجوم الأهلي دخل اهتمامات أحد أكبر الأندية في اليونان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة هسبريس المغربية نقلا عن تقارير صحفية يونانية بأن أوليمبياكوس اليوناني يطمح في التعاقد مع وليد أزارو نجم الأهلي بشرط واحد فقط وهو فشل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا من سبورتنج براجا البرتغالي.





وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن وليد أزارو تمت إعارته إلى الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن النجم المغربي رفض تجديد إعارته حتى نهاية مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





ونوهت الصحيفة المغربية أن قرار أزارو بعدم التجديد للاتفاق جعل الاتحاد السعودي يعلن عدم قدرة النجم المغربي على الإنضمام لأي نادي داخل المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة.



