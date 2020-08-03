"مجلس الشيوخ VS كورونا".. 8 إجراءات اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام عملية الاقتراع بأمان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا، وتزامناً مع إنطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري داخل مصر، على أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج يومي 8 و 9 من ذات الشهر، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين خلال عملية التصويت في اللجان.

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:
1- تعقيم جميع اللجان مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذلك في اليوم الثاني.
2- ‏فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.
3- تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب.
4- ‏أوجبت الهيئة الوطنية على وجود سيارة إسعاف أمام اللجان.
5- ‏ إلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.
6- استخدام مكبرات الصوت في الدعاية وفق الحدود المقررة قانونا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
7- زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.
8-  زيادة عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.
9- توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع تيسيرا عليهم.

ويأتي مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة ومهام واضحة، والتي حددها القانون في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، ونستعرض لكم أهم اختصاصات المجلس وجاءت كالتالي:

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

أما عن شروط الترشح لمجلس الشيوخ جاءت كالتالي:
- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية،

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