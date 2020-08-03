بالخطوات.. شرح طريقة التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك من الرئيس السيسي عبر موقع وزارة التموين للحصول على 200 جنيه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:06 م
مبادرة مايغلاش عليك
مبادرة مايغلاش عليك

بالخطوات.. شرح طريقة التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك من الرئيس السيسي عبر موقع وزارة التموين للحصول على 200 جنيه

نستعرض معكم طريقة التسجيل فى مبادرة مايغلاش عليك من السيسي عبر موقع وزارة التموين بصرف 200 جنيه، وذلك عقب الإعلان عن تفعيل تلك المبادرة برعاية وزارة المالية المصرية لصرف مبالغ مالية طائلة تصل اجماليها الى 125 مليون جنية مصري لكل صاحب بطاقة تموينية ببرنامج دعم اضافي لتخفيف أعباء المواطنين على ظروف معيشتهم التي قد تكون صعبة على البعض، على ان نستعرض معكم كافة التفاصيل المطرحة حيال تلك المبادرة الآن.

التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك
عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية تفاعلو مع مبادرة مايغلاش عليك التي جاء الاعلان عنها برعاية وزارة المالية المصرية تنفيذاً لدعوة معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيال تفعيلها وانشائها لمساعدة مواطني مصر حاملي بطاقة التموين بصرف مبلغ إضافي يصل إجمالي قيمته إلى 200 جنيه مصري لسد الاحتياجات الأساسية من سلع واحتياجات أساسية لمختلف مواطني جمهورية مصر العربية، على ان نستعرض معكم فى غرار ذلك خطوات الكشف والتسجيل عن تلك المبادرة الآن بشكل وأسلوب الكتروني.

خطوات التسجيل فى مبادرة مايغلاش عليك من السيسي
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرق وخطوات التسجيل عن خطوات التسجيل عن مبادرة مايغلاش عليك التي جائت على النحو التالي:-

- هي خطوة الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية فور النقر على الرابط التالي (اضغط هنا).

- هي الخطوة المخصصة لتسجيل بيانات صاحب البطاقة التموينية.

- هي الخطوة المخصصة لمراجعة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل والنقر على أيقونة تسجيل.

وبهذا تكون خطوات التسجيل قد اكتملت بنجاح داخل المبادرة، حيث سيتمكن عدد كبير من المواطنين من الحصول على فوائد تلك المبادرة التي جائت برعاية السيسي لتوصيل المساعدات المالية للاكبر عدد ممكن من المواطنين فى مصر فى ظل ظروف تفشي انتشار كورونا.

نعمل من خلال موقعنا على شرح طرق التسجيل الصحيحة على مبادرة مايغلاش عليك فى مصر، والتي جائت لخدمة مواطني جمهورية مصر العربية على الحصول على فرص الحصول على خصومات متعددة وعروض مميزة جائت تحت رعاية معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بالخطوات.. شرح طريقة التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك من الرئيس السيسي عبر موقع وزارة التموين للحصول على 200 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين مبادرة مايغلاش عليك 2020 مبادرة مايغلاش عليك مبادرة الرئيس السيسي مايغلاش عليك

أخبار تهمك

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 8 ساعات

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 8 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ يوم

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير المالية يكشف عن تكلفة مبادرة "ما يغلاش عليك" (فيديو)

غرفة صناعة مواد البناء: مبادرة "مايغلاش عليك" عبقرية

مطوري القاهرة الجديدة: المصريون يعشقون الاستثمار في العقارات (فيديو)

التموين: مبادرة "مايغلاش عليك" تعود بالنفع على محدودي الدخل

وزارة المالية: مبادرة "مايغلاش عليك" رسالة طمأنة للمواطن والصانع

خطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك من وزارة التموين والتجارة المصرية mobadra.gov.eg برقم البطاقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

12:57 م

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

01:03 م

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا