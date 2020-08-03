بالخطوات.. شرح طريقة التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك من الرئيس السيسي عبر موقع وزارة التموين للحصول على 200 جنيه





نستعرض معكم طريقة التسجيل فى مبادرة مايغلاش عليك من السيسي عبر موقع وزارة التموين بصرف 200 جنيه، وذلك عقب الإعلان عن تفعيل تلك المبادرة برعاية وزارة المالية المصرية لصرف مبالغ مالية طائلة تصل اجماليها الى 125 مليون جنية مصري لكل صاحب بطاقة تموينية ببرنامج دعم اضافي لتخفيف أعباء المواطنين على ظروف معيشتهم التي قد تكون صعبة على البعض، على ان نستعرض معكم كافة التفاصيل المطرحة حيال تلك المبادرة الآن.





التسجيل في مبادرة مايغلاش عليك

عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية تفاعلو مع مبادرة مايغلاش عليك التي جاء الاعلان عنها برعاية وزارة المالية المصرية تنفيذاً لدعوة معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيال تفعيلها وانشائها لمساعدة مواطني مصر حاملي بطاقة التموين بصرف مبلغ إضافي يصل إجمالي قيمته إلى 200 جنيه مصري لسد الاحتياجات الأساسية من سلع واحتياجات أساسية لمختلف مواطني جمهورية مصر العربية، على ان نستعرض معكم فى غرار ذلك خطوات الكشف والتسجيل عن تلك المبادرة الآن بشكل وأسلوب الكتروني.





خطوات التسجيل فى مبادرة مايغلاش عليك من السيسي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرق وخطوات التسجيل عن خطوات التسجيل عن مبادرة مايغلاش عليك التي جائت على النحو التالي:-





- هي خطوة الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية فور النقر على الرابط التالي (اضغط هنا).





- هي الخطوة المخصصة لتسجيل بيانات صاحب البطاقة التموينية.





- هي الخطوة المخصصة لمراجعة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل والنقر على أيقونة تسجيل.





وبهذا تكون خطوات التسجيل قد اكتملت بنجاح داخل المبادرة، حيث سيتمكن عدد كبير من المواطنين من الحصول على فوائد تلك المبادرة التي جائت برعاية السيسي لتوصيل المساعدات المالية للاكبر عدد ممكن من المواطنين فى مصر فى ظل ظروف تفشي انتشار كورونا.





نعمل من خلال موقعنا على شرح طرق التسجيل الصحيحة على مبادرة مايغلاش عليك فى مصر، والتي جائت لخدمة مواطني جمهورية مصر العربية على الحصول على فرص الحصول على خصومات متعددة وعروض مميزة جائت تحت رعاية معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي.



