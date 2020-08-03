البورصة الأمريكية تتعافي فى مستهل التعاملات

تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من قطاع التكنولوجيا الذى صعد بقيادة سهمي آبل ومايكروسوفت.





وارتفع سهم "مايكروسوفت" بعدما أكدت الشركة أنها تجري محادثات من أجل شراء أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.





ويترقب المستثمرون المحادثات الجارية بشأن حزمة تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط استمرار الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن إعانات البطالة الإضافية والتي انتهت صلاحيتها بنهاية الشهر الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية وشهرية في نهاية جلسة الجمعة الماضية مع انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 26548.3 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3288.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1 بالمائة مسجلاً 10878.1 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 93.97.