نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا، لحادث سير في بورتو مارينا أثناء قضائه إجازة عيد الأضحى.

 

 وتداول روواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحادث ظهرت فيه سيارته المحطمة وهو يقف بجوارها.

 

وظهرت سيارة بيكا في الصور التي تم تداولها على الفيسبوك محطمة أثناء رفعها على أحد أوناش الانقاذ السريع.

 

وكانت آخر أعمال مطرب المهرجانات حمو بيكا أغنية جديدة بعنوان "ايه الحكاية"، وهي تعتبر الإنتاج الأول لشركة روتانا مع أحد مطربي المهرجانات.

نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)
نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)

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