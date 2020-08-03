عاجل.. تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية اللبنانية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين، عبر حسابها على تويتر إن الرئيس ورئيس الوزراء وقعا مرسوما بقبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي اليوم الاثنين ومرسوما بتعيين شربل وهبة في المنصب.

وكان قد قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى اليوم الإثنين استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وتولى السفير شربل وهبة بمرحلة من المراحل خلال تولي رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ​وزارة الخارجية​، مهام الامين العام للخارجية بالوكالة، وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في ​القصر الجمهوري​ كمستشار ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للشئون الدبلوماسية.

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