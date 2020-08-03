الكنيسة الإنجيلية تكشف عن إجراءات استئناف الصلوات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه القس إميل نبيل عبد المسيح، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية على الحكمة الشديدة في القرارات والتوازن.

وأضاف "عبد المسيح"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نستعد لإعادة فتح الكنائس، بعد أكثر من 4 شهور من توقف عن العبادة في الكنائس، لإجراءات النظافة والتعقيم والتطهير، وتطبيق النظافة الممكنة ومراعاة النظافة والتطهير المستمر للمكان، وهناك إجراءات للعودة التدريجية.

وتابع راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، أن إعادة فتح الكنيسة لن يكون بنفس الأعداد ونفس الأساليب، وسيكون هناك مرونة بالنسبة للصلوات، وستكون الصلاة لمدة لا تزيد عن ساعة، مع الجلوس بمسافات متباعدة، والتزام كل شخص بارتداء الكمامة وفتح الأبواب والشبابيك أثناء الصلوات، مع التطهير وغسل الأيدي بالمطهرات المختلفة قبل دخول الكنيسة، مع توفير مطهرات على أبواب الكنائس، مع عمل تطبيق لتأكيد عدد الحضور.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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