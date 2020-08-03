رواد السوشيال ميديا يشنون هجومًا شرسًا على مصمم تمثال "مصر تنهض"

بعد أن نشر الفنان التشكيلي وعضو مجلس إدارة الفنانين التشكيليين إبراهيم شلبي انتقاده لتمثال "مصر تنهض" ولمصممي التمثال، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعرض لكثير من الهجوم والتهديدات.

وكتب علي صفحته الشخصية في "فيسبوك" قائلاً: "التهديدات او النصائح كما يحب بعضهم أن يسميها اللي وصلتني على الخاص ادبيا مش هقدر انشرها لكن دة واصلني علنى في تعليق على العام عشان كدة بنشرة".

يشار إلي أن التهديدات التي تحدث عنها "شلبي" كانت من أحد متابعيه الذي علق كالتالي :" لا تعليق ان توصف قامات كبيرة فنا وعلما وجمالا وانتاج واحمد عبدالفتاح وهاني الاشقر ود.ابو المعاطي ود.سيد قنديل والفنان الكبير احمد نوار (خارج التقييم ) وكل من ذكرت بالفاشلين ..لا شك انك تصطاد (عكره) من اجل (عركة) خاصة بك يا ابراهيم شلبي .. ولا شك ان الرد سيأتيك صاعقا من كل القامات الكبيره التي ذكرتهم بالسوء".

ورد "إبراهيم" علي التعليق قائلاً :" اذا كان من خسروا الدولة ملايين الدولارات بالإضافة إلى سمعتها قد كرموا ومن ذكر الحقيقة سوف يصعق ف اهلا وسهلا".

يذكر أن بعض ما كتبه الفنان التشكيلي إبراهيم شلبي كان كالتالي :"يعني الرجالة تمت مكافأتكم بدلا من محاسبتهم فكانت النتيجة الطبيعية ان تأتي الدورة التالية 57 بمشاركة باسم" الجبل" لمعتز نصر وعبير سليمان ورانيا امين بفضيحة جديدة. ثم جاءت ام الفضائح ف الدورة 58 بمشروع " خنوم" 2019 للفنان احمد شيحة والفنان احمد عبد الكريم صاحب التمثال والفنان اسلام عبد الله، وسوف يظل النيل ينزف طالما يتم مكافأة الفاشلين".