نجمات حصلن على لقب "ماما" قبل إتمام زواجهن!

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
لمياء علي

تختلف الثقافات والعادات والتقاليد من بلد إلى آخر في عدة أمور ولاسيما التي تتعلق بالزواج والارتباط، ولذلك نجد هذا الأمر يظهر جليًا بين صفوف عدد كبير من النجمات العالميات اللاتي قد أنجبن قبل إتمام زواجهن بعدة أشهر في فترة الخطوبة أو ماقبلها بالمقارنة مع النجمات العرب اللواتي قطعًا يرفضن مثل هذه الأفكار نظرًا للتمسك بالتقاليد الشرقية والعرف المجتمعي وتعاليم الدين.

 

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز المشاهير الذين أنجبوا قبل زواجهم في سطور موجزة.

 

ميلا كونيس وآشتون كوتشر

 

 

أنجبت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس من زوجها الممثل الأمريكي آشتون كوتشر طفلتهما الأولى "وايت" في عام 2014، وذلك قبل إتمام زواجهن، حيث تم التعارف بينهما عام 2012، وتم الإنجاب في 2014 إلى أن تزوجا بالفعل في عام 2015.

 

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كيتي هولمز

 

وأما عن الممثلة الأمريكية كيتي هولمز فقد أنجبت هي الأخرى من زوجها السابق النجم الأمريكي توم كروز طفلتهما "سوري" في عام 2006، وحدث الإنجاب في فترة الخطوبة بينهما وتزوجا بعد أشهر من الإنجاب، وانفصلا بعد ذلك بفترة.

 

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كريستين بيل

 

واستكمالًا لقصص إنجاب نجمات العالم بدون زواج، نجد أن الممثلة الأمريكية كريستين بيل قد اشتعلت في قلبها نبضات الحب تجاه الممثل الأمريكي داكس شيبرد في أواخر عام 2007 وبالفعل ارتبطا وجمعت بينهما قصة حب طويلة.

 

وأعلنا الثنائي خطبتهما في أواخر 2010 وبعدها بفترة عرضت بيل عليه الزواج بشكل رسمي عبر تويتر، وكانت في هذه الفترة حامل في طفلتهما لينكولن والتي أنجبتها في شهر مارس عام 2013 وبعدها بسبعة أشهر تم زواجهما وبعدها أنجبا بعد الزواج ابنتهما الثانية "ديلتا" عام 2015.

 

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كيم كارداشيان

 

وأنجبت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية من زوجها المطرب العالمي كاني ويست ابنتهما الأولى "نورث"، قبل زواجهما رسمياً بعد عام من إنجابها، ثم أنجبا بعد الزواج ابنهما الثاني "سانت" في ديسمبر عام 2016.


كيم كارداشيان - CNN Arabic

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