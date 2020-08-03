"كاف" يوجه رسالة إلى صخرة دفاع الأهلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:51 م
وائل جمعة
وائل جمعة
الفجر الرياضي

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تهنئة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، وائل جمعة بعيد ميلاده الخامس والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لنجم القلعة الحمراء السابق: "عيد ميلاد سعيد لمدافع مصر والأهلي الأسطوري وائل جمعة".

وتابع: "لعب وائل جمعة دوراً رئيسياً في تتويج منتخب مصر بـ 3 ألقاب أمم أفريقيا، وفاز مع الأهلي بـ 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ومثلهم في كأس السوبر الأفريقي".

وتوج وائل جمعة رفقة منتخب مصر بـ 3 بطولات لكأس الأمم الإفريقية، كما توج بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية مع النادي الأهلي.

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