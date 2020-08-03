كلاكيت ثالث مرة.. أسباب تفقد وزير النقل لمحطة صفاء حجازي.. وكلمة السر عمارة الزمالك المتضررة

سلطت جولات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الضوء على محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وسر تسميتها، خاصة عقب تفقده للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، لمتابعة أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك.





الجولة الأولى بمحطة صفاء حجازي

البداية، حينما قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة البدء في حقن التربة أسفل السور الخارجي وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.





الجولة الثانية

وفي الجولة الثانية، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة صفاء حجازي، لمتابعة أعمال معالجة التربة أسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك.





وحينها، أعلن وزير النقل، تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة وهذا ماتم بنجاح، إضافةً لأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.





الجولة الثالثة

في أقل من أسبوع، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة صفاء حجازى بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، للمرة الثالثة.





وترجع تداعيات المرة الثالثة، لمتابعة بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلى بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعى للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجى وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك وكذلك بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرسانى لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.



