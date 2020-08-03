وفاة لاعب منتخب تونس عزيز التواتي

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بخالص التعازي في وفاة لاعب منتخب الشباب، عزيز التواتي الذي توفي اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.





ونشر الاتحاد التونسي صورة للاعب عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها: "الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له المرحوم عزيز التواتي".





وتابع: "وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الدكتور وديع الجرىء (رئيس الاتحاد التونسي) باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء مكتب الاتحاد وكافة مكونات العائلة الموسعة لكرة القدم التونسية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".







