إنتر ميلان يغلق الباب أمام ضم ميسي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:57 م
ميسي
ميسي
أمل الحلفاوي
ترددت أنباء كثيرة عن رغبة نادي انتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، أنه من الصعب جدًا ضم ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنه الأرجنتيني سيعتزل بين جدران العملاق الكتالوني.

وأشار إلى أن النيراتزوري ليس بمقدوره جذب قائد برشلونة ليونيل ميسي، وقال، "جميع الأندية لديها الرغبة في الحصول على خدماته، ولكن علينا أن نتحدث بواقعية، فليس من الاحترام العيش في الأوهام الأوهام".

وواصل ماروتا، "ميسي لاعب عظيم، ولكنه في برشلونة، بالنسبة لي فهو سينهي مسيرته هناك".

وجاء حديث ماروتا بعد نهاية موسم الدوري الإيطالي، وأكمل الإنتر مبارياته بالفوز على أتالانتا، وهو الانتصار الذي منح النيراتزوي وصافة المُسابقة بفارق نقطة يتيمة عن اليوفي صاحب المركز الأول.

وكان أوضح أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق انتر ميلان، أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي، عقب تداول هذا الخبر.

كما أن جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بدوره قد أبدى تمسكه بنجم فريقه الأول، مؤكداً على أنه لن يفكر يوماً في الرحيل عن كبير كتالونيا.

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