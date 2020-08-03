عودة الدوري المصري.. فايلر يستقر على خطة عبور إنبي
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:20 م
علي نبوي
يحسم السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من الأمور
الفنية الخاصة بمباراة إنبي المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويواجه الأهلي
نظيره إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري
الممتاز.
ويقوم المدرب السويسري
كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة مع جهازه الفنية كخطة المباراة والتشكيل الذي
سيخوض به المواجهة أمام الفريق البترولي.
وتعود عجلة مباريات
الدوري المصري للدوران من جديد بعد توقف دام ٤ أشهر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا
والذي اجتاح العالم خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر
أن الفريق الأحمر خاض مباراتين وديتين استعدادًا استئناف الدوري حيث حقق الفوز على
سموحة برباعية نظيفة وعلى الجونة بنتيجة ٥-٢.