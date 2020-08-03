"الفجر" ترصد فرحة المواطنين بفتح أبواب الكنائس بعد إغلاقها 4 أشهر (صور)

رصدت بوابة الفجر، أحوال الكنائس المصرية على مستوى المحافظات والإيبارشيات المختلفة مع أول يوم من أيام الفتح التدريجي للكنائس المصرية بعد ٤ شهور من الإغلاق بسبب وباء كورونا، حيث توافد الحضور على الكنائس بفرحة كبيرة مع تنفيذ الإجراءات الأحترازية الشديدة داخل الكنائس.





- كنائس القاهرة تدق الأجراس من جديد وترفع الصلوات:





بدأت كنائس القاهرة فى فتح أبوابها واستقبال المصليين وسط فرحة كبيرة لعودة الصلاة والقداسات بعد شهور من التوقف بسبب تفشى كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تخصيص فريق من الخدام والكشافة لكل كنيسة لتطبيق الإجراءات اللازمة، والتى تبدأ بتسجيل مسبق للحضور، وقياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول للكنيسة، مع توافر المواد المطهرة وتعقيم الكنيسة قبل وبعد كل صلاة، كما يتم الحرص على استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للكنيسة، للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.





- كنائس الإسكندرية تفتح أبوابها مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية:





وفتحت كنائس الإسكندرية أبوابها اليوم، لاستقبال المصلين، بعد توقف دام 4 أشهر وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث عادت الصلاة لكنائس الاسكندرية اليوم وفق قرار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسط إجراءات احترازية مشددة.





- كنائس المحافظات تعود للصلاة مرة أخرى:





كما فتحت أغلب كنائس المحافظات أبوابها مع الحفاظ على الإجراءات اللازمة والهامة لعودة الحياة لصورتها الطبيعية مثل كنائس محافظة الأقصر والمنيا وسوهاج وأسيوط بالأضافة إلى كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت وبنى سويف وسط إجراءات احترازية مشددة والتى أتخذتها الكنيسة حسب البيانات الرسمية الصادرة عنها فى الفترة الأخيرة.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت إجراءات الفتح التدريجى للكنائس اعتبارا من، الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى ٢١ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان أول أمس: «نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، طبقًا للبيانات اليومية التى أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين».





وأكد البيان أنه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من الإثنين ٣ أغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد فى كل مقعد (دكة)، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.



