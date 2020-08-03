الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يبحث مسؤولوا الأهلي، إنهاء صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، ومنتخب مصر الأولمبي، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

 

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة أسامة جلال

 

دخل مسؤولوا الأهلي، في مفاوضات قوية مع إدارة إنبي، من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق الدولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

من جانبه طلب مسؤولوا إنبي الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأحمر دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

 

الجدير بالذكر أن أسامة جلال، قد كشف عن نيته في الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا في وقت سابق أنه تلقى، اتصالات مباشرة من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، خلال الفترة الماضية، للحديث بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.

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