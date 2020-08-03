صحيفة: الإمارات تعلن صفر وفيات بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
وكالات


قالت صحيفة الوطن الإماراتية، "لا تشلون هم"، كلمات ملهمة قالها  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت كفيلة بتعزيز الثقة في نفوس الجميع والإيمان المطلق بأننا سنقهر التحدي المتمثل بجائحة "كوفيد19″، وكان لمتابعة ورعاية ودعم سموه الأثر الأول في كل ما تحقق حتى اليوم، حرصاً منه على دعم كافة الجهود بكل ما يلزم لتحقيق النتائج الحالية، حيث حرص على تأكيد أهمية التقيد بجميع الإجراءات الوقائية وأهميتها في المرحلة الحالية.

وأضافت الصحيفة الخليجية، اليوم كم هو مفرح وباعث على السعادة أن تعلن الجهات المتخصصة وخاصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لا وجود للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وذلك ما نتمنى أن يكون في كل مكان بالعالم، لكن هذا الإنجاز الذي بات يتكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، وآخرها لمدة يومين متتاليين، هو نتيجة جهود جبارة تُبذل على كافة المستويات، وخاصة من قبل أبطال خط الدفاع الأول، وبقدر ما هو مفرح وباعث على الطمأنينة ومؤشر كبير على نجاح الاستراتيجية الوطنية في محاصرة الفيروس، كذلك يجب أن يكون دافعاً لنا ولكل فرد في المجتمع لجعل الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية منهج حياة ثابت، لأن الرهان الأول على تسريع كسب المعركة بشكل نهائي يتمثل في مدى توفر الوعي والإحساس العالي بالمسؤولية وترجمته على أرض الواقع عبر التقيد بكل التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية".

وخلصت إلى القول فلنعبر عن تقديرنا لكل ذلك عبر التزامنا، وحمل الأمانة اليوم وأداؤها يكون من خلال التقيد بالتعليمات والتوجيهات لأن ذلك سيسرع الخلاص وصولاً لليوم الذي يكون فيه النصر الكبير الذي يتمثل بعدم وجود إصابات أو وفيات جديدة جراء الفيروس وهو أمامنا وسنكون شركاء في الوصول إليه بشكل أسرع كلما التزمنا أكثر بما يجب.

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