وزير النقل يتابع جاهزية محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة ثم تفقد باقي محطات المرحلة وهي (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة).





واطمأن الوزير، على جاهزية كافة المحطات تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة وعلى توافر كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.





وأكد، خلال جولته، على أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.





وتابع، أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهي (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وجاء ذلك بعدما تفقد الوزير محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حيث تابع الوزير. بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجي وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك وكذلك بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.



