ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% في ختام تعاملات اليوم
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:34 م
نيفين سمير
ارتفع سوق دبي المالي بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ولكن بصورة هامشية بدعم من أسهم البنوك القيادية و ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.7 % ، إلى مستوى 2065.32 نقطة، رابحاً 14.55 نقطة ، وجرت التعاملات اليوم بحجم 523.68 مليون سهم، بقيمة قدرها 277.16 مليون درهم من خلال تنفيذ 5.05 ألف صفقة.
وصعد سهم الاتحاد العقارية 12.15 %، والإمارات دبي الوطني 2.26 %، وسلامة 3.66 % ، إضافة إلى سهم دبي الإسلامي 1.06 % ، في حين تراجع سهم إعمار 0.38 ، وإعمار مولز 3 % مع إغلاق تعاملات اليو
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