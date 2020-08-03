ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سوق دبي المالي بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ولكن بصورة هامشية بدعم من أسهم البنوك القيادية و ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.7 % ، إلى مستوى 2065.32 نقطة، رابحاً 14.55 نقطة ، و جرت التعاملات اليوم بحجم 523.68 مليون سهم، بقيمة قدرها 277.16 مليون درهم من خلال تنفيذ 5.05 ألف صفقة.







