فايلر يبدأ دراسة الوداد البيضاوي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:37 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بتسلم تقرير فني عن الوداد المغربي من مساعده شعيب محلل الأداء وذلك لرصد نقاط القوة والضعف وكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس المنتظر للاهلي فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا.

ويرغب فايلر فى دراسة الفريق المغربي بشكل جيد قبل مباراة الفريقين فى سبتمبر المقبل وذلك من أجل الاستعداد للمباراة قبل موعدها بوقت كاف.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.. مباراتا الذهاب تقامان يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب.. مباراتا الإياب تقامان يومي 2 و3 أكتوبر بمصر حيث يلتقي الاهلي مع الوداد المغربي فى حين يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي.

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