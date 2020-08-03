إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم سانشيز نهائيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد تقرير صحفي، أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، لضم أليكسيس سانشيز بشكل نهائي.

 

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، فأن إنتر ميلان اتفق مع الشاطين الحمر، على ضم سانشيز بشكل نهائي، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو.

 

وأضافت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، هو من عمل على الصفقة، وتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي.

 

وتابعت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي، قد يكون الأربعاء المقبل، عقب مباراة إنتر أمام خيتافي بالدوري الأوروبي.

 

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن سانشيز وافق على توزيع راتبه الضخم البالغ 15 مليون يورو، على عقد مدته 3 سنوات، حتى صيف 2023.

 

وكان سانشيز قد انضم لإنتر على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، وشارك في 22 مباراة بالكالتشيو، وسجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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