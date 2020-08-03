وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس ستكون نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها رسميا





كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 ستكون في المدارس نهاية الأسبوع الجاري فور اعتمادها غدًا الثلاثاء وإعلان الأوائل، على أن تثعلن إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتمادها رسميًا.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة لا تريد تجمعات على النتائج داخل ديوان الوزارة، ومن ثم سيتم إتاحتها لنشرها على الموقع الرسمي للوزارة مباشرةً، مضيفة أن الأربعاء يتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

وقالت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.



