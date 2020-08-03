وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس ستكون نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها رسميا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:22 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس ستكون نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها رسميا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 ستكون في المدارس نهاية الأسبوع الجاري فور اعتمادها غدًا الثلاثاء وإعلان الأوائل، على أن تثعلن إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتمادها رسميًا.
 
وأوضحت المصادر، أن الوزارة لا تريد تجمعات على النتائج داخل ديوان الوزارة، ومن ثم سيتم إتاحتها لنشرها على الموقع الرسمي للوزارة مباشرةً، مضيفة أن الأربعاء يتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.
 
وقالت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.
 
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.

وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس ستكون نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها رسميا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه 2020 نتيجة الثانوية العامه الثانوية العامه اعتنماد نتيجة الثانوية العامة 2020

أخبار تهمك

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من ساعة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 13 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ يوم

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 21 ساعة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم| نتيجتك

نتيجة الثانوية العامة من شاومنيج الآن .. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 بالرقم الجلوس والاسم

عاجل .. رابط الان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس | اليوم السابع | نتجتك | الان

عاجل .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم| نتيجتك

عاجل| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.. ورابط سريع لمعرفة النتيجة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 م

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

09:02 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا