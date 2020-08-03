رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل إعادة فتحها بعد العيد

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الجيزة مغلقة منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن فترة إغلاق الحديقة تضمنت بذل جهد كبير من العاملين بالحديقة لنظافتها يوميًا ومتابعة تغذية ورعاية الحيوان، بالإضافة لتطهير وتعقيم الحديقة بأكملها مرة أسبوعيًا، إلى جانب المتابعة اليومية للحيوانات من الأطباء البيطريين.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم إعادة النظر في غلق حديثة الحيوان، ومن المتوقع إعادة فتحها عقب عيد الأضحى، مشددًا على أن الحديقة مغلقة خلال فترة العيد لحين صدور تعليمات من مجلس الوزراء بالفتح، مؤكدًا أنه تم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لإعادة الفتح بالنسبة للعاملين والزائرين.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.



