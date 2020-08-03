تذاكر قلعة قايتباي كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى

صرح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، بأنه لليوم الرابع في عطلة عيد الأضحى المبارك تذاكر قلعة قايتباي كاملة العدد، حيث شهدت القلعة منذ أول يوم في عطلة العيد توافد الزائرون والمواطنون إلى داخل القلعة، وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريح صحفي اليوم الأثنين.





واستعدت قلعة قايتباي بالإسكندرية خلال الأيام الحالية لاستقبال الزوار وأهالي المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بأعمال الصيانة والتطهير.

وتفقد الأسبوع الماضي محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي قلعة قايتباي للوقوف على الاستعدادات والإجراءات التي تتم لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنها تفقد فرق التعقيم والتطهير وتنسيق وتجميل الحدائق وإزالة بعض الكتابات من الجدران وترميم وصيانة للوحدات النحاسية بالأبواب الخشبية، والاطمئنان على أرصدة الكمامات، القفازات، الحكول الأثيلي، الكلور، أدوات التعقيم، الجيل المطهر وقياس درجات الحرارة لكل العاملين بالقلعة قبل الفتح للجمهور يوميًا.



ويتم قياس حرارة كل الزائرين والتأكيد على الإلتزام التام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين أمام منافذ بيع التذاكر والإلتزام بعلامات التباعد الاجتماعي.



أخر تطورات وإحصائيات كورونا في مصر وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.