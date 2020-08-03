(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





منحة العمالة غير المنتظمة 2020، يواصل الآلاف من مستفيدي منحة العمالة غير المنتظمة البحث عن موعد صرف المرحلة الثالثة من منحة الـ 500 التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة العمالة غير المنتظمة في الظروف المعيشية التي ترتبت نتيجة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي قامت بها الدولة وفرض حظر التجوال وتقليل ساعات العمل وغلق المقاهي والكافيهات والفنادق السياحية بسبب تفشي كوفيد 19 ومساعدة هؤلاء العاملون في الإنفاق علي أسرهم.





منحة العمالة غير المنتظمة 2020

علي الفور بدات وزارة القوي العاملة المصرية في تدشين رابط خاص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات تمهيدًا لتلقي الطلبات والبدء في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تقدم الملايين عبر الموقع المخصص لتسجيل منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وعبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة من جميع العمالة المؤقتة واستمر التقديم لأكثر من شهر قبل إغلاق والبدء في صرف الدفعة الأولي من المقبولين والمستفيدين بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد فحص أوراقهم وإرسال رسائل لهم عبر الهاتف المحمول والأيميل الخاص بموعد صرف الدفعة الأولي من منحة العمالة غير المنتظمة.





رابط الاستعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2020

يمنكنكم معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر أغسطس من خلال الدخول عبر رابط الموقع التالي وإتباع الخطوات التالية التي قررتها وزارة القوي العاملة.





- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- انقر فوق منح 500 جنيه للعمالة غير الرسمية.

- اكتب الاسم الكامل.

- اكتب رمز البلد.

- تحديد المحافظة.

- انقر فوق الاستعلام.





ونتابع معكم أعلان وزارة القوي العاملة موعد إيداع منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة في الحسابات الخاصة بالمستفيدين.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال شهر أغسطس الجاري من جانب محمد سعفان وزير القوي العاملة حتي يتمكن جميع المستفيدين من صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.





قامت وزارة المالية المصرية بصرف الدفعتين الأولي والثانية من منحة العمالة غير المنتظمة والبالغة نحو 500 جنيه لجميع المستفيدين عبر فروع البنك الزراعي ومكاتب البريد بالفيزا المخصصة لصرف المنحة.



