نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 م
الفجر الرياضي
تحدث جوندوجان
عن مواجهة ريال مدريد في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.
ويلتقي السيتي
ضد الريال يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، في إياب ثمن نهائي البطولة
الأوروبية، بعدما انتهى لقاء الذهاب 2-1 للسيتي.
وأكد نجم السيتي على أن مباراة السيتي والريال مواجهة
هامة يجب القلق بشأنها في ظل أن الريال من الفرق التي يمكنها قلب الطاولة لصالحها وانتزاع
تذكرة التأهل .
هذا وقد أوضح جوندوجان
أن بغياب راموس فأن ذلك قد يترك أثرًا على الريال ولكنه أردف بأنه من الممكن أن يشارك
لاعب أخر ويظهر بشكل مثالي .