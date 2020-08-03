نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تحدث جوندوجان عن مواجهة ريال مدريد في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

 

ويلتقي السيتي ضد الريال يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما انتهى لقاء الذهاب 2-1 للسيتي.

 

 وأكد نجم السيتي على أن مباراة السيتي والريال مواجهة هامة يجب القلق بشأنها في ظل أن الريال من الفرق التي يمكنها قلب الطاولة لصالحها وانتزاع تذكرة التأهل .

 

هذا وقد أوضح جوندوجان أن بغياب راموس فأن ذلك قد يترك أثرًا على الريال ولكنه أردف بأنه من الممكن أن يشارك لاعب أخر ويظهر بشكل مثالي .

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