نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا

تحدث جوندوجان عن مواجهة ريال مدريد في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

ويلتقي السيتي ضد الريال يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما انتهى لقاء الذهاب 2-1 للسيتي.

وأكد نجم السيتي على أن مباراة السيتي والريال مواجهة هامة يجب القلق بشأنها في ظل أن الريال من الفرق التي يمكنها قلب الطاولة لصالحها وانتزاع تذكرة التأهل .

هذا وقد أوضح جوندوجان أن بغياب راموس فأن ذلك قد يترك أثرًا على الريال ولكنه أردف بأنه من الممكن أن يشارك لاعب أخر ويظهر بشكل مثالي .