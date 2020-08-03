"التموين": الوضع كان مستقرا بالمخابز ومنافذ بيع السلع خلال أيام العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس فؤاد الهواري، مدير عام شئون المديريات بوزارة التموين، إنهم يتلقون تقارير من 27 مديرية على مستوى الجمهورية لمتابعة الوضع في المخابز ومنافذ السلع.

وأشار الهواري، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الوضع كان مستقر طوال أيام عيد الأضحى، وصرف الخبز كان منتظم، كما تم صرف السلع التموينية لجميع البدالين التموينيين اعتبارا امن يوم 1 أغسطس بشكل منتظم.


وأضاف أن مفتشي التموين يقومون بجولات تفقدية من الساعة السابعة صباحا على الأفران، ومستودعات البوتجاز، ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية لتأكيد من انتظام العمل.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام كافة السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتواصل فروع شركتى الجملة (العامةالمصرية) بالمحافظات العمل على تسليم السلع التموينية لإصحاب المنافذ التموينية وذلك لاستمرار اعمال صرف السلع للمواطنين بإنتظام عن شهر اغسطس 2020.

وشدد المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

كما أكد المصيلحي بأن هناك تنسيقًا يتم بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة البنوك المعنية وذلك لسداد كافة مستحقات اصحاب المخابز عن الأيام الماضية والتى تمثل تكلفة انتاج الخبز البلدى والتى تم صرفها للمواطنين.

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