موعد مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري المصري

تعود بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهات قوية خلال الشهر الجاري.





ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة وياتي خلفه فريق المقاولون العرب برصيد 33 نقطة ثم بيراميدز ثالثًا برصيد 32 نقطة.





موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل على ستاد القاهرة فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.





جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.





وأكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.