رسميا.. "كاف" يحدد موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:53 م
كاف
كاف
وكالات

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري ليقام أحد يومي 16-17 أكتوبر القادم.

كان من المتوقع أن تستضيف الكاميرون الجولتين الأخيرتين من البطولة، لكن بعد انسحابها أكد الاتحاد القاري إقامة الدور نصف النهائي من جولتين ذهاباً وإياباً في ملعبي الفريقين، على أن يقام النهائي في ملعب محايد، في حالة تنافس فريقين من دولتين مختلفتين على اللقب.

وتنحصر المنافسة في الدور نصف النهائي بين فرق مصرية ومغربية، إذ يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، بينما تجمع المواجهة الثانية بين الوداد البيضاوي والأهلي.

وستقام مباراتا الذهاب في المغرب في 25-26 سبتمبر المقبل، على أن يقام دور العودة في مصر في 2-3 أكتوبر.

وإذا ما تأهل فريقان من دولة واحدة للدور النهائي، فإن النهائي سيقام في هذه الحالة في نفس الدولة بمنتصف أكتوبر، وإذا كان الفريقان من بلدين مختلفين فإن المباراة ستقام في ملعب محايد.

وطلب الاتحاد من الدول الأعضاء التقدم لاستضافة المباراة الفاصلة قبل 17 أغسطس الجاري.

وحدد الاتحاد أيضاً مواعيد مباريات الجولتين الأخيرتين من كأس الاتحاد، والتي ستقام في المغرب.

وسيلتقي بيراميدز المصري مع هورويا الغيني في الدار البيضاء في 22 سبتمبر المقبل، وفي نفس اليوم يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط.

وستقام المباراة النهائية في إستاد مولاي الأمير عبد الله في الرباط في 27 سبتمبر.

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