تعرف على موعد طرح ألبوم جنات الجديد



عبر قناة"روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن الألبوم يحمل عنوان "أنا في انتظارك" وهو من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم حتى الأن 10 أغاني ومن الممكن أن تُضاف أغنية أخرى بجانب ال 10 ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على ضم الأغنية ال 11 لأغاني الألبوم أم لا.



يتعاون مع جنات في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد.

ومن المفترض أن تبدء الدعاية للألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك استعدادًا لعرضه.







تستعد النجمة جنات، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك يوم 15 أغسطس الجاري.