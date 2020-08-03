تعرف على موعد طرح ألبوم جنات الجديد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:51 م
نور طلعت


تستعد النجمة جنات، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك يوم 15 أغسطس الجاري.

عبر قناة"روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن الألبوم يحمل عنوان "أنا في انتظارك" وهو من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم حتى الأن 10 أغاني ومن الممكن أن تُضاف أغنية أخرى بجانب ال 10 ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على ضم الأغنية ال 11 لأغاني الألبوم أم لا.

يتعاون مع جنات في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد.
ومن المفترض أن تبدء الدعاية للألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك استعدادًا لعرضه.


أخبار تهمك

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 17 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ يوم

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 5 ساعات

نصائح مهمة لمرضى الكبد.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

ضغوط فايلر تشعل مفاوضات الأهلي مع الصفقة الأهم

منذ حوالي 7 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة.. الكشف عن موعد عودة حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ يوم

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ يوم

نجم السيتي: ريال مدريد قادر على تحقيق الريمونتادا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 م

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

10:49 ص

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

10:25 ص

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

09:02 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي ضد إنبي

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا