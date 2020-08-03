بـ"الرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا اليوم، إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمي من هـنـا، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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