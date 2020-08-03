تعافي وخروج 311 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قنا العام

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أعلن حازم عمر نائب محافظ قنا، تعافي وخروج 311 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارتهما الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.



يذكر أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفيات جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.

