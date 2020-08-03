تعرف علي كيفية حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:25 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
بدأت شركات توزيع الكهرباء تحصيل فوائد إستهلاك الكهرباء شاملة الزيادات الجديدة بشهر يوليو الماضي وللتعرف علي كيفية قراءة فاتورة إستهلاك الكهرباء ، وتنفرد صحيفة " الفجر " بنشر بعض الأمثلة لقراءه حساب فاتورة استهلاك الكهرباء  وذلك وفقا للأسعار الجديدة كالتالي : 


أمثلة لقراءة إستهلاك فاتورة  الكهرباء

استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

استهلاك 250 كيلووات ساعة =315 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 18 جنيها

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.5 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

تعرف علي  أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020-2021 ، والتى بدأ تطبيقها بدأ من يوليو الماضي كالتالي : 

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا)

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

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