تعرف علي كيفية حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة

بدأت شركات توزيع الكهرباء تحصيل فوائد إستهلاك الكهرباء شاملة الزيادات الجديدة بشهر يوليو الماضي وللتعرف علي كيفية قراءة فاتورة إستهلاك الكهرباء ، وتنفرد صحيفة " الفجر " بنشر بعض الأمثلة لقراءه حساب فاتورة استهلاك الكهرباء وذلك وفقا للأسعار الجديدة كالتالي :









أمثلة لقراءة إستهلاك فاتورة الكهرباء





استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات





استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها





استهلاك 250 كيلووات ساعة =315 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 18 جنيها





استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها





استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها





استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها





استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها





استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيه





مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها





استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.5 جنيه





مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها





استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها





استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها





استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها





مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها





تعرف علي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020-2021 ، والتى بدأ تطبيقها بدأ من يوليو الماضي كالتالي :





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)





6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا)



