"فيفا" يصدر قرارا ضد اتحاد جدة بسبب رودريجيز

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا يلزم نادي اتحاد جدة السعودي، بسداد 516 ألف يورو، فضلا عن 5% غرامات تأخير، لصالح لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، المعار لفنربخشة التركي.

 

وكشف أحمد الأمير، خبير اللوائح، عن نص قرار الفيفا باللغة الإنجليزية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

ويمثل هذا المبلغ رواتب متأخرة، ومستحقة لجاري رودريجيز صاحب الـ29 عاما، لدى نادي اتحاد جدة.

 

وتعاقد اتحاد جدة مع رودريجيز في يناير/كانون الثاني 2019، قادما من جلطة سراي، بعقد يمتد لـ3 سنوات، قبل أن يعلن إعارته في يوليو/تموز 2019 إلى فنربخشه.

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